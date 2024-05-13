Буковина на своєму сайті повідомила про припинення співпраці з головним тренером команди Андрієм Мельником.

Маркевич передав босам Карпат список потенційних новачків – наставник "левів" визначився з долею останнього легіонера

Причина звільнення – невиразна гра та незадовільні результати команди в останніх домашніх поєдинках. Останньою краплею стала поразка одному з аутсайдерів Першої ліги – Кременю (0:1).

Також клуб попрощався з першим асистентом Мельника Сергієм Соловйовим. Виконувати обов'язки головного тренера Буковини в останніх двох матчах буде спортивний директор Григорій Чурілов. Зазначається, що по закінченню сезону на команду очікує велика перебудова, а також буде призначений новий тренерський штаб.

За інформацією Sport.ua, головний претендент на посаду керманича Буковини – Сергій Шищенко, який нині виконує обов'язки головного тренера Полісся. За інформацією джерела, якщо в Житомирі вирішать відмовитися від його послуг, то чернівчани будуть готові відразу ж розпочати з ним перемовини. Тим паче, що у 2016 році Шищенко вже очолював цей клуб.

Нагадаємо, наразі Буковина посідає друге місце в Групі вибування Першої ліги.

Перша ліга: Кремінь переміг завдяки автоголу та відірвався від дна, Нива Т залишила Металург в зоні ризику