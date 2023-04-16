Кривбас має свою версію розвитку конфлікту між Денисом Шурманом і Юрієм Вернидубом у матчі 21 туру УПЛ проти Миная (0:1).

Криворізький клуб вважає, що головний тренер вибухнув не просто так. Шурман нібито нецензурно образив Вернидуба перед вигнанням з поля.

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"Кривбас буде скаржитися на Шурмана за те, що той... послав Вернидуба?! За інформацією ТаТоТаке, ФК Кривбас має намір скаржитись у відповідні інстанції на Дениса Шурмана. Мовляв, після гри проти Миная суддя перед тим, як показати Юрію Вернидубу другу жовту, послав тренера туди, куди нещодавно Ігор Йовічевіч – Артема Гагаріна", – йдеться у Telegram-каналі ТаТоТаке.

Додамо, що наступний матч Кривбас проведе 23 квітня – домашня гра проти Чорноморця.

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