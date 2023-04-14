Борець за збереження елітної прописки проти претендента на єврокубки – такою виглядала вивіска стартового поєдинку 21 туру УПЛ. Здобувши дві перемоги поспіль (зокрема, сенсаційно обігравши Зорю минулого тижня), Кривбас впритул підтягнувся до топ-п'ятірки чемпіонату. На Закарпаття команда Вернидуба приїхала з чітким бажанням розвинути успіх. Своєю чергою Минай у попередніх турах зазнав двох поразок. І якщо невдача проти Динамо була очікуваною, то домашня поразка Інгульцю, прямому конкуренту в боротьбі за виживання, коштувала Шарану величезних нервів – не лише через втрату "шести очок".

"Таких під**асів треба гноїти!": Шаран обіцяє суд журналісту, який говорив про договірняк Миная з Інгульцем

Поєдинок розпочався цілковитою несподіванкою для гостей. Форвард Миная Олег Вишневський відкрив рахунок на 4-ій хвилині. Деякий час Кривбас приходив до тями, згодом взявся виправляти становище, але робити це було вкрай важко. Вернидуб упродовж усього сезону потерпає від низької результативності своєї атаки. А Минай просто-таки зубами вчепився у переможний для себе рахунок. Другий тайм запам'ятається ще й грубою грою: рефері Шурман роздав 7 попереджень. Жовте світло перед собою побачив і наставник Кривбаса.

Сенсаційні три бали дозволили команді Шарана покинути зону вильоту і піднятися на 10-ту сходинку (21 очко). Кривбас же ризикує втратити шосту позицію за умови перемоги Колоса над Інгульцем.

Душевний Дніпро, веселі виїзди, добряк Кварцяний та вчитель Маркевич – український футбол очима репортера у 2010-х