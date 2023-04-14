Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб не стримав емоцій після програшу своєї команди від Миная в матчі 21 туру УПЛ.

Наставник криворізького клубу після фінального свистка вступив у суперечку з головним арбітром Денисом Шурманом прямо на полі.

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"Ви просто знущаєтеся, у вас совісті немає. Війна йде, б**дь. Ти сховався, сидиш, су*а, у засідці й знущаєшся ще з людей. Так не роблять", – палко промовив Вернидуб.

Нагадаємо, що Кривбас програв Минаю з мінімальним рахунком 0:1. За свою емоціональну промову Вернидуб схопив "гірчичник", а оскільки він став для нього другим у матчі, то й червону картку теж. Кривбас наразі посідає сьому сходинку з 28 балами, а Минай піднявся на 10 місце, маючи у своєму активі 21 очко.

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