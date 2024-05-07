Очільники "кулес" активно готуються не тільки до нового сезону 2024/25, а й заглядають у майбутнє. Ймовірно, Хаві покине Барселону після закінчення його контракту у 2025 році. "Блаугранас" вже підшукали йому заміну.

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Як повідомляє Diario SPORT, керівництво Барселони сподівається, що Луїс Енріке повернеться до Каталонії після того, як його контракт з ПСЖ закінчиться через сезон. Утім, плани "блаугранас" можуть зірватися, оскільки катарські боси задоволені роботою іспанця на чолі команди і мають намір вже запропонувати йому пролонгацію угоди.

Нагадаємо, Луїс Енріке на чолі ПСЖ взяв вже два трофеї – титул чемпіона Франції та Суперкубок. Парижани борються за вихід у фінал Ліги чемпіонів, а також наприкінці травня зіграють у фіналі Кубка Франції.

Луїс Енріке тренував Барселону у період з 2014 по 2017 роки. З "кулес" фахівець двічі здобував чемпіонство в Іспанії та вигравав Лігу чемпіонів у сезоні 2014/15.

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