Кривбасс имеет свою версию развития конфликта между Денисом Шурманом и Юрием Вернидубом в матче 21 тура УПЛ против Миная (0:1).

Криворожский клуб считает, что главный тренер взорвался не просто так. Шурман якобы нецензурно оскорбил Вернидуба перед удалением с поля.

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"Кривбасс будет жаловаться на Шурмана за то, что тот... послал Вернидуба?! По информации ТаТоТаке, ФК Кривбасс намерен жаловаться в соответствующие инстанции на Дениса Шурмана. Мол, после игры против Миная судья перед тем, как показать Юрию Вернидубу вторую желтую, послал тренера туда, куда недавно Игор Йовичевич – Артема Гагарина", – говорится в Telegram-канале ТаТоТаке.

Следующий матч Кривбасс проведет 23 апреля – домашняя игра против Черноморца.

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