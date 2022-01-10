"У нас два шляхи: або ми здаємося і перестаємо боротися, залишаючись у цьому лайні, або продовжуємо працювати, щоб вибратися з ситуації. Я знаю, що це важко для всіх, але схиляюсь до другого варіанту.

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Мені дуже шкода вболівальників, які підтримують нас у кожному домашньому та виїзному матчі, попри труднощі. Немає виправдання грі, яку я вважаю ганебною, і ми беремо всю відповідальність на себе. Ми повинні працювати над помилками, які робимо на полі та за його межами. Високо тримаємо голову і боремося як "грифони", – написав Крішіто в Instagram.

Після поразки від Спеції Дженоа залишається у зоні вильоту, дистанція до рятівного місця становить 5 очок. Завдання Шеви на сезон – зберегти "грифонів" в елітному дивізіоні.

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