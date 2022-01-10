"У нас два пути: либо мы сдаемся и перестаем бороться, оставаясь в этом дерьме, либо продолжаем работать, чтобы выбраться из ситуации. Я знаю, что это тяжело для всех, но склоняюсь ко второму варианту.

Шевченко оказался под угрозой увольнения — есть два кандидата на замену

Мне очень жаль болельщиков, которые поддерживают нас в каждом домашнем и выездном матче, несмотря на трудности. Нет оправдания игре, которую я считаю позорной, и мы берем всю ответственность на себя. Мы должны работать над ошибками, которые совершаем на поле и за его пределами. Высоко держим голову и боремся как "грифоны", – написал Кришито в Instagram.

После поражения от Специи Дженоа остается в зоне вылета, дистанция до спасительного места составляет 5 очков. Задача Шевы на сезон – сохранить "грифонов" в элитном дивизионе.

Дженоа потерпела поражение от Специи в стратегически важном матче – Коваленко сыграл 10 минут