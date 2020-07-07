"Кричать про свої шанси, його отримують, а потім роблять у штани": Заховайло знищив молодих гравців Динамо

Футбольний агент В'ячеслав Заховайло вважає, що молодь Динамо абсолютно не виправдовує виданих авансів.

"Динамо зараз під великою критикою. Гравців не критикує хіба що лінивий. Цих динамівців уже шкода, хоча вони самі винні своїми результатами і підходом до справи. Про Русина було багато позитивних розмов, коли він був у Зорі, а тепер ми бачимо, що Назарій не відповідає рівню Динамо. Гравці повинні розуміти, що коли тобі дають шанс, ти його або використовуєш, або ні. Ніхто в Динамо не буде чекати роками. Київський клуб заточений під результат. Русин не використав свої нагоди, яких було достатньо. Все, до побачення! Привіт, ФК Львів. Назарію не варто звинувачувати тренера, вболівальників або фахівців – лише самого себе. Це ж не вказує на те, що Русин – поганий гравець. Він футболіст іншого рівня. Нехай він на мене не ображається, я просто констатую факт.

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Шапаренко – йому в останній грі з Шахтарем ще бантик на його зачіску потрібно було начепити. Я розумію, що хлопці хочуть бути стильними. Втім, спочатку має бути гра, а вже потім татуювання та бантики на головах. Я зараз критикую його не як футболіста, а цей підхід до справи. Якщо тобі дають шанс проти Шахтаря, то треба показати характер. Як Піваріч, який виявився єдиним чоловіком у Динамо, і продемонстрував, що йому не байдуже.

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Мені не подобається, що вболівальники останнім часом мають великі очікування від молодих гравців і хочуть, аби їм довіряли частіше. Стривайте, ви хочете перетворити Динамо в дитячі ясла? Для цього є дубль. В основі потрібно використовувати свої шанси. Гравці повинні розуміти, що вони перебувають у конкурентному середовищі. Не зачепився – до побачення! Спробуй свої сили в середняках, якщо ти "не під великі завдання". І таких гравців, на жаль, у Динамо дуже багато, які не прогресують і стоять на місці. Вони кричать про свої шанси, його отримують, а потім роблять у штани. З одного боку, потрібно виховувати молодих, а з іншого – треба до цього процесу підходити раціонально та зважено. У футболі все починається з самого гравця. Якщо він не налаштований на боротьбу та конкуренцію, то нічого не вийде", – підсумував Заховайло в коментарі Рейтинг-Букмекерів.

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