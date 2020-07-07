"Кричат о своих шансах, его получают, а потом делают в штаны": Заховайло уничтожил молодых игроков Динамо

Футбольный агент Вячеслав Заховайло считает, что молодежь Динамо абсолютно не оправдывает выданных авансов.

"Динамо сейчас под большой критикой. Игроков не критикует разве что ленивый. Этих динамовцев уже жалко, хотя они сами виноваты своими результатами и подходом к делу. О Русине было много положительных разговоров, когда он был в Заре, а теперь мы видим, что Назарий не соответствует уровню Динамо. Игроки должны понимать, что когда тебе дают шанс, ты его или используешь, или нет. Никто в Динамо не будет ждать годами. Киевский клуб заточен под результат. Русин не использовал свои возможности, которых было достаточно. Все, до свидания! Привет, ФК Львов. Назарию не стоит обвинять тренера, болельщиков или специалистов – только самого себя. Это же не означает, что Русин – плохой игрок. Он футболист другого уровня. Пусть он на меня не обижается, я просто констатирую факт .

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Шапаренко – ему в последней игре с Шахтером еще бантик на его прическу нужно было нацепить. Я понимаю, что ребята хотят быть стильными. Но сначала должна быть игра, а уже потом татуировки и бантики на головах. Я сейчас критикую его не как футболиста, а этот подход к делу. Если тебе дают шанс против Шахтера, то надо показать характер. Как Пиварич, который оказался единственным мужчиной в Динамо, и продемонстрировал, что ему не все равно.

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Мне не нравится, что болельщики в последнее время имеют большие ожидания от молодых игроков и хотят, чтобы им доверяли чаще. Постойте, вы хотите превратить Динамо в детские ясли? Для этого есть дубль. В основе нужно использовать свои шансы. Игроки должны понимать, что они находятся в конкурентной среде. Не зацепился – до свидания! Попробуй свои силы в середняках, если ты "не под большие задачи". И таких игроков, к сожалению, у Динамо очень много, не прогрессируют и стоят на месте. Они кричат ​​о своих шансах, его получают, а потом делают в штаны. С одной стороны, нужно воспитывать молодых, а с другой – надо к этому процессу подходить рационально и взвешенно. В футболе все начинается с самого игрока. Если он не настроен на борьбу и конкуренцию, то ничего не получится", – подытожил Заховайло в комментарии Рейтинг-Букмекеров.

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