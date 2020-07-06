"Динамо не позаздриш, якщо ще й Кубок програють": до Монзуль є претензії, або Хто – фаворит у битві за Лігу чемпіонів

"Футбол 24" обговорює 29 тур УПЛ із Юрієм Шелепницьким, першим капітаном в історії збірної України.

– Динамо упродовж семи днів зазнало двох болючих поразок. Що відбувається?

– Команду лихоманить. Стабільності складу немає. Якісь речі незрозумілі там відбуваються. До того ж, чимало людей не грають через травми. Перед Шахтарем практично повністю змінилася захисна ланка. Проти Шахтаря завжди важко, а тут ще й не грають основні захисники. Тому зрозуміло, що шансів було мало.

Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Хоча на початку другого тайму вирівняли гру і зрівняли рахунок. Але клас гравців, які вийшли на заміну, того ж Тайсона, вирішив долю матчу.

– Як вам гра абсолютного дебютанта Динамо – Сироти?

– Цей гравець мені сподобався. Не розгубився, не загубився. До того ж, у такій грі! Сирота виглядав дуже достойно.

– Проблеми Динамо лише у кадровій ситуації, чи ще й у відсутності свіжих тренерських ідей?

– Там усе в комплексі. Тренерська чехарда, немає обраної сталої лінії. Зрозуміло, що бренд клубу тисне на них. Але ж потрібно витримувати цей тиск, тримати удар і гідно конкурувати із Шахтарем. Натомість підтягнулися Зоря і Десна. Подивимося, чи впорається Динамо із цейтнотом у три тури. До того ж, фінал Кубка попереду.

– Справді, фінал Кубка України – вже у середу. Як ви розподіляєте шанси суперників на перемогу?

– Зараз я б дав 50 на 50. У Динамо – психологічна яма, а Ворскла – на позитиві, команда відпочила, не зігравши основним складом проти Львова.

Львів — Ворскла – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Полтава свіжіша у моральному і фізичному плані. А психологічний фон надзвичайно важливий для вирішальних матчів. Динамо не позаздриш: чемпіонат програли, якщо ще й Кубок програють – то я навіть не знаю…

– Динамо двічі забило Шахтарю після помилок Анатолія Трубіна. Наскільки фатальними вони можуть стати для перспектив юного голкіпера у донецькому клубі?

– Молодий голкіпер повинен помилятися, це нормальна річ. Потрібно набити "гулі", набратися досвіду на практиці. А коли йому помилятися? Коли стане основним голкіпером Шахтаря? Зараз йому довіряють. Так, він помилився. Головне – щоб зробив правильні висновки. Всі задатки, аби стати хорошим воротарем, у нього є.

– Зоря втратила очки проти Олександрії. Ключовим став другий пенальті, призначений Монзуль після перегляду VAR. Ви у цьому епізоді зуміли розгледіти фол?

– Якби не було VAR, то думаю, що Монзуль може би й не судила цей футбол. Для того, щоб розібратися у ситуації, їй потрібен тільки VAR. Я ж вважаю, що там не було пенальті. Цей момент добряче вдарив по психології Зорі. В останніх трьох турах команді Скрипника буде важко.

Неоднозначні рішення VAR і красивий гол Хомченовського у відеоогляді матчу Зоря – Олександрія – 2:2

– Як вам Десна? Після нещодавньої поразки від Зорі дехто поквапився списати цю команду з боротьби за другу сходинку…

– Не можна списувати. Команда ж не просто так упродовж цілого сезону демонструє хорошу гру і результат. Є стабільно високий рівень. По-моєму, саме Десна зараз ближча до підсумкового другого місця, ніж Динамо із Зорею.

"Сухий лист" Тотовицького і гармата Фаворова у відеоогляді матчу Десна – Колос – 5:1

– Львів у другому турі поспіль втрачає очки проти хлопчаків, грубо кажучи. Це у Карпат і Ворскли настільки талановите молоде покоління, чи може у Львова – гравці неналежної якості?

– Ситуацію у Львові можна порівняти із Динамо. Тренерська чехарда і незрозумілі речі в плані організації роботи. А звідси й результат – немає стабільності. Футболісти є, але розкласти їх і правильно задіяти – потрібно вміти. Наразі бачимо тільки сумбур.

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"Шахтар міг забити 10", або Момент, коли слова закінчились: нищівна реакція на черговий крах Динамо і привид Блохіна