Шахтар – Динамо: Циганков став учасником скандалу в ложі журналістів перед матчем, – ЗМІ

Хавбек Динамо Віктор Циганков не зміг спокійно подивитися матч 29 туру УПЛ проти Шахтаря (2:3).

Травмований лідер киян перед початком поєдинку з’явився у прес-ложі, де відбулася неприємна історія з одним із журналістів, інформує Главком.

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Представник преси без дозволу зробив фотографію Циганкова, що дуже не сподобалось 22-річному вінгеру. На вимогу гравця Динамо світлину таки видалили, після чого Віктор покинув територію, відведену для преси.

Нагадаємо, саме Циганков з 12 голами і 5 асистами є найкращим бомбардиром Динамо в поточному сезоні УПЛ.

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