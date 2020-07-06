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Шахтар – Динамо: Циганков став учасником скандалу в ложі журналістів перед матчем, – ЗМІ

6 липня 15:10 - Читать на русском
Шахтар – Динамо: Циганков став учасником скандалу в ложі журналістів перед матчем, – ЗМІ
Віктор Циганков / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Віктор Циганков не зміг спокійно подивитися матч 29 туру УПЛ проти Шахтаря (2:3).

51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосіп Піваріч
 
Тарас Степаненко 31’
Євген Коноплянка 39’
Алан Патрік 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Євген Коноплянка
51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрік
90+2’ Йосіп Піваріч

Травмований лідер киян перед початком поєдинку з’явився у прес-ложі, де відбулася неприємна історія з одним із журналістів, інформує Главком.

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Представник преси без дозволу зробив фотографію Циганкова, що дуже не сподобалось 22-річному вінгеру. На вимогу гравця Динамо світлину таки видалили, після чого Віктор покинув територію, відведену для преси.

Нагадаємо, саме Циганков з 12 голами і 5 асистами є найкращим бомбардиром Динамо в поточному сезоні УПЛ.

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Теги
Динамо Динамо Динамо - Шахтар Віктор Віктор Циганков
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