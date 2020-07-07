Динамо – Ворскла: де дивитись фінал Кубка України 2020

Київ і Полтава розіграють престижний трофей, який гарантує виступи у груповому турнірі Ліги Європи 2020/21. Це Кубок України, фінал. Де дивитися матч Динамо – Ворскла та яких каналах трансляція, читайте на "Футбол 24".

Гру приймає Харків, стадіон ОСК Металіст. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ворскла на "Футбол 24", стартує о 21:30. Переможець забезпечить собі місце у груповому турнірі ЛЄ на наступний сезон, хоча кияни все ще сподіваються вигризти 2-й рядок за підсумками УПЛ і потрапити у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Це одна з останніх нагод врятувати кепський сезон для динамівців, хоча суперник дуже непростий.

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Важка боротьба за срібло, яку наразі програють Десні за особистими зустрічами, мінус 20 від Шахтаря в чемпіонаті, ранній виліт з єврокубків, дві поспіль поразки в останніх турах УПЛ з непереконливою грою – усе це можна хоч частково компенсувати лише перемогою. Однак команда Максимова після карантину не програла жодного з 6-и матчів, а безпрограшна серія ворсклян триває 9 офіційних поєдинків. З іншого боку Полтава поступалася динамівцям усі 7 разів у попередніх зустрічах. Остання поразка киян датована 2016 роком.

Де дивитися матч Динамо – Ворскла онлайн

Гру транслюватимуть відразу 2 телеканали. О 21:25 стартує показ на "Футбол 1". Також матч Динамо – Ворскла дивитися онлайн можна на загальнодоступному UA:Перший, починаючи з 21:27. На цьому телеканалі гру прокоментують Владислав Шалота і Вадим Шевякін. Крім того, сайт "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію матчу.

Для киян це нагода виграти 12-й Кубок України. Ворскла може тріумфувати у фіналі лише вдруге. У кубкових турнірах полтавці жодного разу не били Динамо. Напередодні вирішальної битви з'явилася інформація, що команда Максимова отримає 1 мільйон євро преміальних за перемогу в турнірі. Додамо, що судитиме фінал Катерина Монзуль, яка працювала і на обох півфіналах – вона також дуже часто працює останнім часом на матчах динамівців.

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