Відома легкоатлетка, переможниця командного чемпіонату Європи і фіналістка Олімпійських Ігор в Пекіні та Лондоні Юлія Кревсун розповіла про успіхи сина у німецькому футболі.

"До основи Борусії Д ще довгий шлях. Зараз Данило перебуває з командою U-23 на зборах у Туреччині і це набагато ближче на зараз.

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Поки розмов про першу команду немає. Треба рухатися послідовно. Є ще друга команда, яка грає в третій лізі. Мені здається, що це нормально, коли йдеш крок за кроком до своєї мети. Як на мене, то краще грати в менш статусному клубі, але отримувати постійну практику, ніж бути гравцем ротації. Тим паче у юнацькому футболі, коли треба постійно вчитися і прогресувати", – цитує Юлію NV.

Нагадаємо, Данило – вихованець Шахтаря. У вересні 2022 року він приєднався до німецького Пройссена, звідки у січні 2023-го перебрався у Борусію Д. У поточному сезоні провів 18 матчів за U-19 у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 2 асисти.

Знаменитим гравець став у листопаді, коли його мама у соцмережах висловила обурення щодо невиклику сину у збірну України. Олег Кузнєцов, який тоді очолював U-19, зганьбився дивними виправданнями, викликавши хвилю хейту на свою адресу.

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