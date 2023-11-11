"Ми не можемо за всіма гравцями стежити. Дійшла до мене інформація буквально 2 тижні тому, коли ми вже склали всі списки. Ми просто нічого не знали про цього гравця.

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Ще раз кажу – нам важко за цим стежити. Зараз тільки з серпня за ініціативою іспанського тренера молодіжної збірної (Унаї Мельгоси, – прим.) зробили інститут скаутів. Тобто за кожною юнацькою командою закріплена певна людина, скаут, який повинен стежити. І в Україні за гравцями певного віку, і за кордоном. Тому тільки зараз цим почали займатися.

Ще раз кажу – ми не можемо все охопити. Та інформація, яка доходить до нас – ми от нових гравців запросили на цей збір. Я знаю, що і в Польщі, і в Угорщині, і по всій Європі багато футболістів. Але ми фізично не можемо їх всіх подивитися.

Одна річ – дивитися те, що надсилають, нарізки якісь. Але там нічого не видно та нічого не зрозуміло. Якби була можливість якийсь збір провести в Європі та запросити всіх, то тоді ми б переглянули багатьох гравців. А так, ще раз кажу, що чисто фізично не можемо", – сказав Кузнєцов у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Данило Кревсун перейшов у Борусію Д в січні 2023 року. Екс-хавбек Шахтаря у поточному сезоні провів за молодіжну команду "джмелів" 15 матчів у всіх турнірах (у тому числі 4 – в Юнацькій лізі УЄФА), в яких забив 6 голів і віддав 1 асист.

До слова, Кузнєцов не зміг вивести збірну України U-17 до еліт-раунду відбору на Євро-2022. Виконком УАФ, однак, повністю влаштували такі "успіхи" тренера і йому довірили роботу зі збірною України U-19, яка з 15 до 21 листопада на Мальті зіграє матчі кваліфікації відбору на Євро-2024 (її суперниками будуть Мальта, Косово та Туреччина).

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