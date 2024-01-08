Известная легкоатлетка, победительница командного чемпионата Европы и финалистка Олимпийских Игр в Пекине и Лондоне Юлия Кревсун рассказала об успехах сына в немецком футболе.

"До основы Боруссии Д еще долгий путь. Сейчас Даниил находится с командой U-23 на сборах в Турции и это гораздо ближе на сейчас.

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Пока разговоров о первой команде нет. Надо двигаться последовательно. Есть еще вторая команда, которая играет в третьей лиге. Мне кажется, что это нормально, когда идешь шаг за шагом к своей цели. Как по мне, то лучше играть в менее статусном клубе, но получать постоянную практику, чем быть игроком ротации. Тем более в юношеском футболе, когда надо постоянно учиться и прогрессировать", – цитирует Юлию NV.

Напомним, Даниил – воспитанник Шахтера. В сентябре 2022 года он присоединился к немецкому Пройссену, откуда в январе 2023-го перебрался в Боруссию Д. В текущем сезоне провел 18 матчей за U-19 во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

Знаменитым игрок стал в ноябре, когда его мама в соцсетях выразила возмущение по поводу невызова сына в сборную Украины. Олег Кузнецов, который тогда возглавлял U-19, опозорился странными оправданиями, вызвав волну хейта в свой адрес.

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