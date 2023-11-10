"На жаль, без нас. Футбол – це не об'єктивний вид спорту. Ти не можеш приїхати на змагання, виграти чи виконати норматив, тим паче, якщо це стосується збірної.

Українець забив за Борусію Д у другому турі поспіль – "джмелі" досі не втрачали очок

Ти нібито робиш все від тебе залежне, граєш у стартовому складі, у 10-ти турах забиваєш 6 голів та віддаєш 1 асист, але тобі навіть не дають шансу проявити себе за юнацьку збірну.

Борусія Д U-19 – це не лише бренд першої команди, це за останні три сезони дворазові чемпіони Німеччини та один раз срібні. Два сезони поспіль виходили в 1/4 Юнацької ліги УЄФА, у її складі грають збірники Німеччини, Італії, Польщі, Нідерландів, Іспанії, Швеції, Ісландії... Працюємо далі, дякуємо ЗСУ, донатимо", – написала Кревсун на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, збірна України U-19 вирушає на Мальту, де з 15 до 21 листопада зіграє матчі кваліфікації відбору на Євро-2024. Її суперниками будуть Мальта, Косово та Туреччина.

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