Англійського вінгера вигнав Тен Хаг з команди. Санчо пішов взимку в оренду в Борусію, щоб мати ігровий час.

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Як інформує журналіст Sky Флоріан Плеттенберг, дортмундський клуб навряд зможе дозволити собі повноцінний трансфер вінгера, тому хоче домовитися з Манчестер Юнайтед про ще одну оренду.

Борусія сподівається, що Санчо наполягатиме лише на поверненні до Дортмунда, і очікує, що це допоможе в переговорах з манкуніанцями.

"Його якості не потребують додаткових описів. За шість місяців із нами до нього повернулася посмішка. Ми постараємося зробити все. Але Манчестер Юнайтед теж бачить, як добре він зараз грає. Може, вони захочуть продати його заради прибутку. Або повернути", – цитує журналіст спортивного директора "бджіл" Себастьяна Келя.

Нагадаємо, чинна угода Джейдона Санчо з Манчестер Юнайтед розрахована до 2026 року. У поточному сезоні англійський вінгер зіграв за Борусію у 17 матчах, забивши три голи та оформивши дві результативні передачі.

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