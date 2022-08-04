"Ми не проти єдиного телепулу": Рух пояснив свій демарш
Керівник медіацентру Руха Богдан Тимовчак уточнив позицію львівського клубу щодо створення єдиного пулу.
"Інформація щодо того, що ми виступаємо проти єдиного телевізійного пулу, не відповідає дійсності. Ми підтримуємо цей процес.
Один проти, троє утримались – клуби УПЛ не змогли затвердити створення єдиного телепулу
У цьому конкретному випадку нас лише не влаштовує пропозиція Setanta, яка хоче транслювати матчі УПЛ. Схожа позиція у Динамо, Чорноморця, Зорі та СК Дніпро-1", – сказав Тимовчак у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що під час голосування з створення єдиного телепулу Рух виступив проти, а Динамо, СК Дніпро-1 та Зоря утримались. Остаточне рішення відклали на тиждень.
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