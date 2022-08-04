"Інформація щодо того, що ми виступаємо проти єдиного телевізійного пулу, не відповідає дійсності. Ми підтримуємо цей процес.

Один проти, троє утримались – клуби УПЛ не змогли затвердити створення єдиного телепулу

У цьому конкретному випадку нас лише не влаштовує пропозиція Setanta, яка хоче транслювати матчі УПЛ. Схожа позиція у Динамо, Чорноморця, Зорі та СК Дніпро-1", – сказав Тимовчак у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що під час голосування з створення єдиного телепулу Рух виступив проти, а Динамо, СК Дніпро-1 та Зоря утримались. Остаточне рішення відклали на тиждень.

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