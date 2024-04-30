"Наскільки я розумію, то Динамо влітку планує купувати. Купуватимуть у групу атаки, вже не в захист. Михавко ніби грає, ним задоволені, ще є Сирота, Попов, Дячук. Ця позиція на цьому етапі, в принципі, закрита.

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Можливо, під Лігу чемпіонів... Залежно від того, де будуть грати. Якщо виграють чемпіонат, потраплять в ЛЧ, то, звичайно, можна витратитись. Бо ти розумієш, що тобі прийдуть гроші. Якщо ж ні, то є питання. Але я так розумію, що когось в атаку збираються купувати", – резюмував Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, Динамо за два вікна цього сезону не витратило жодної копійки, обмежившись поверненням Андрія Ярмоленка на правах вільного агента. Влітку очікується прибуття Максима Брагару, але також безкоштовно. Після 25 турів кияни в таблиці УПЛ йдуть другими, відстаючи від Шахтаря на 4 очки.

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