Перед матчем проти Універсітаті в Лізі конференцій за Зорю було лячно. Навіть після кількох серйозних втрат у складі ніхто не сумнівався, що луганці вищі за класом, однак це була перша гра команди за 9 місяців – а румуни провели вже п'ять. Крім того, кадрове посилення влітку надходило дуже нерівномірно, награвання Гладкого в ролі центрфорварда завершилось із кінцем його контракту, а в ігровому плані вистачало проблем.

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Словом, переживати було за що. Тим не менш, Патрік фон Леувен виставив на зустріч у Любліні досить перспективний склад. В основі Зорі з'явилися Кабаєв, Булеца, Імереков, Назарина, Чурко, Вантух, Фагундес і Данченко – з таким підбором гравців можна було сподіватись на нормальний футбол.

Футбол дійсно був нормальним. На перших хвилинах луганцям було непросто підлаштуватись під досить агресивний тиск Універсітатя, однак нічого цікавішого за дальній удар Івана над воротами румуни не витиснули. Ба більше – до перерви "науковці" провели всього три постріли, жодного разу не влучивши у площину. Два останніх навіть важко згадати.

Вже з 10-х хвилин зустрічі Зоря встановила контроль над м'ячем, почавши його розкатувати у затяжних перепасовках. Було помітно, що "чорно-білим" не вистачає центрбека, здатного віддати якісну передачу вперед, та і відкривань на чужій третині було замало. Саме тому весь перший тайм пройшов у переведеннях з флангу на фланг. Вихід в позиційну атаку відбувався через фулбеків та вінгерів. Проблемою стала остання фаза позиційного наступу.

До перерви Зоря домінувала, тримаючи м'яч 60% ігрового часу й завдавши 8 ударів по воротах, однак небезпечними були тільки три. На 21-й хвилині Назарина вистрілив з далекої відстані під ліву стійку – м'яч пройшов у сантиметрах від неї. На 35-й Кабаєв змістився на лівий кут штрафного й пробив у ближній кут, але влучив у зовнішній бік сітки (хоча голкіпер Лазар втратив ворота). На 37-й Булеца увірвався в карний майданчик на дриблінгу й бахнув низом – Лазар парирував перед собою й тут же накрив відскок. Крім того, можна згадати постріл Крістіана після класної проникної передачі Данченка, але він виявився занадто слабким.

Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло. Перевага Зорі була помітна неозброєним оком. Універсітатя здивувала своєю безпорадністю, однак бентежила гра луганців у завершенні атак. Ідей та зіграності явно не вистачало.

У роздягальні тренери замін не робили. Універсітатя спробувала розпочати другий тайм агресивно, але тиску знову вистачило на кілька хвилин з одним ударом "в молоко" після кутового. Підопічні Патріка фон Леувена швидко перехопили ініціативу й відверто притиснули суперника. Цього разу румунам було непереливки, адже Зоря створювала конкретні й дуже гострі моменти.

Перший "дзвіночок" пролунав вже за п'ять хвилин після старту другого тайму. Нагнойний отримав м'яч на правому краю штрафного й потужно пробив у дальню дев'ятку – Лазар парирував. Ще за три хвилини Кабаєв завершив контрвипад луганців пострілом під поперечку. Голкіпер виручив Універсітатю й тут.

Втім, на 55-й йому таки довелося виймати сферу із сітки: Чурко виконав подачу з кутового, а Нагнойний без абсолютного спротиву замкнув ударом головою – 1:0! На 58-й же хвилині Зоря могла й подвоїти свою перевагу, розкатавши надзвичайно ефектну комбінацію в стилі золотих часів Арсенала, але в її завершенні Чурко віддав невдалу скидку замість пострілу з центру карного майданчика.

В наступні 15 хвилин луганці дещо збавили в активності, дозволивши Універсітаті попрацювати з м'ячем. Румуни прогнозовано бездарно розпорядились можливістю, не створивши нічого – навіть перейти за центральне коло їм було важко. Підопічні Патріка фон Леувена, своєю чергою, огризнулися лонгшотами Данченка й Булеци. Для Лазара вони не стали проблемою.

В завершальній 15-хвилинці темп гри остаточно впав. Відчувалося, що Зорі не вистачає кондицій. Луганці продовжували спокійно розкатувати м'яч з флангу на фланг, але просувань на чужу третину поля було дуже мало. Не допоміг навіть вихід Луньова, Мишньова й Безбородька. Румуни, своєю чергою, змогли нав'язати більше єдиноборств і стали частіше виходити на нашу половину поля.

На 84-й хвилині вони навіть створили непоганий момент внаслідок вривання Банку на лівий край штрафного, однак його постріл у ближній кут парирував Мацапура. Ще за п'ять хвилин Рауль Сілва пробив з дистанції над поперечкою. Втім, Зорі вдалося огризнутись голом Безбородька з лінії півкола – Денис влучив у дальню дев'ятку, однак взяття воріт не зарахували. Офсайд.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу луганців. Тепер чекаємо матчу-відповіді.

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