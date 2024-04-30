Журналіст Ігор Циганик переконаний, що львівські Карпати витратять чимало коштів, аби підсилитись перед стартом в УПЛ.

"Чи слід чекати гучних трансферів від Карпат? Чекати слід. Я знаю, що там бюджет достатньо хороший можуть виділити, і що там будуть платитися гроші цілком серйозні.

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Там можуть купляти футболістів за 500, 700 тисяч, можливо навіть за мільйон. У клубу є амбіції закріпитися у Прем'єр-лізі", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, Карпати достроково пробитись в еліту українського футболу, ставши першою командою Першої ліги, яка підвищилась у класі.

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