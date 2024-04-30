Екс-зірка збірної Бразилії Роналдо позбувся акцій Крузейро і вирішив долю ще одного клубу.

Бразилець продав свій мажоритарний пакет акцій команди з Белу-Оризонті. Новим власником став Педро Лоуренсо, який керує мережею Supermercados BH.

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Як інформує Marca, Крузейро був проданий за 600 мільйонів реалів (близько 117 мільйонів доларів або 109 мільйонів євро) в обмін на 90% акцій Роналдо. Легендарний бразилець придбав клуб у 2021 році. Він також володіє акціями Вальядоліда, за який у сезоні 2019/20 грав Андрій Лунін. Доля іспанської команди також вирішена.

"Вальядолід наступний", – цитує видання бразильця.

Нагадаємо, що в Крузейро Роналдо розпочинав свою професіональну кар'єру, а потім перебрався до ПСВ.

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