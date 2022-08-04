Сьогодні, 4 серпня, відбулась нарада клубів УПЛ (у скайп-форматі) за участі президента УАФ Андрія Павелка щодо створення єдиного телепулу. Учасники засідання не змогли прийти до одностайної позиції у цьому питанні.

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Зокрема, одразу четверо клубів відмовились голосувати за єдиний ТВ-пул, який пропонувала Setanta Sports. За інформацією Telegram-каналу BurBuzz, проти виступив Рух, а Динамо, СК Дніпро-1 та Зоря утримались. Усім їм дали тиждень, аби визначитися з рішенням.

До слова, пропозиція Setanta Sports наступна: на перший сезон вона виділяє 3,2 млн доларів – половина йде клубам, інша – на виробництво трансляцій.

Якщо єдиний пул таки буде, то всі матчі транслюватимуть на платформі Setanta. Однак, за повідомленням Telegram-каналу Бомбардир, частина матчів має піти у вільний доступ на ТВ. Також можливий формат виходу трансляцій із запізненням на YouTube.

Нагадаємо, старт чемпіонату України 2022/23 запланований на 23 серпня.

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