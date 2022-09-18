Півзахисник Спеції Віктор Коваленко став одним із найгірших гравців своєї команди у Лігурійському дербі з Сампдорією (2:1). Одразу два статистичні портали – WhoScored та SofaScore – поставили українцю найнижчі бали.

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26-річний хавбек вийшов в основі і провів на полі 71 хвилину. За цей час він заробив жовту картку, зробив 2 навіси (лише один точний), віддав дві довгі передачі, які не досягли цілі, виграв 3 з 6 єдиноборств і 13 разів втрачав м'яч. Точність його передач становила 60%.

WhoScored оцінив дії українця 6 балами – ця оцінка стала найнижчою серед всіх гравців Спеції, включаючи тих, хто вийшов на заміну. SofaScore поставив Віктору 6,5 бали – гірше лише у поляка Аркадіуша Реци.

Нагадаємо, Спеція завдяки перемозі над Сампдорією піднялась у турнірній таблиці Серії А на 11-ту сходинку.

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