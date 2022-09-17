Тьяго Мотта розпочав роботу в Болоньї з домашньої поразки від Емполі. Звіт цього та інших матчів 7-го туру Серії А читайте на "футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 7-й тур

Болонья – Емполі – 0:1

Гол: Бандінеллі, 75

Спеція – Сампдорія – початок о 19:00

Торіно – Сассуоло – початок о 21:45

Болонья відкривала програму дня домашнім поєдинком проти Емполі. Це був дебютний матч під керівництвом нового тренера – Тьяго Мотти (екс-наставника Коваленка у Спеції). Команди видали доволі динамічну гру, хоча дійсно гольових моментів не виникало до 75-ї хвилини. Саме тоді гості відкрили рахунок. Героєм став Бандінеллі, який зіграв на добиванні після заблокованого прострілу з правого флангу.

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Болонья могла відновити статус-кво на 77-й завдяки подачі з кутового, яку замкнув Арнаутовіч, однак стійка врятувала тосканців. У компенсований час корнер господарів завершився ще одним влучанням у каркас воріт (тепер не пощастило Зіркзеє). Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінміальну перемогу підопічних Паоло Дзанетті. Емполі здобув дебютну перемогу в сезоні й вперше за 7 років розбив Болонью на її полі!

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