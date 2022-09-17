Шотландія, 7 тур

Хіберніан – Абердін – 3:1

Голи: Бойл, 45+1 (п), Кемпделл, 63, 73 – Дюк, 4

Вилучення: Скейлс, 44 (Абердін, 2 жовті)

Перед звітним матчем Абердін випереджав Хіберніан на 2 очки і вже на старті гри зробив заявку на те, щоб збільшити відрив від конкурента. Дюк на 4-й хвилині вивів гостей вперед. Наприкінці першого тайму Хіберніан заробив пенальті та ще й залишив суперника в меншості.

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Маючи на одного гравця більше, довести справу до перемоги було справою техніки, якої у господарів вистачило. Дубль в активі Кемпбелла. Один із асистів на Джоша у свій актив записав Микола Кухаревич. Для українця це був перший матч у складі нової команди і відразу в старті.

За 88 хвилин на полі Кухаревич став одним із найкращих гравців, за оцінками статистичних порталів. Для уболівальників Хіберніана також все очевидно. Вони хвалять Миколу за бездоганний дебют та відзначають, що лише автор дубля не дозволив стати абсолютною зіркою вечора.