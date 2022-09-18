Украинский легионер "орлят" Виктор Коваленко неудачно сыграл в матче 7-го тура Серии А против "моряков".

Полузащитник Специи Виктор Коваленко стал одним из худших игроков своей команды в Лигурийском дерби с Сампдорией (2:1). Сразу два статистических портала – WhoScored и SofaScore – поставили украинцу самые низкие баллы.

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26-летний хавбек вышел в основе и провел на поле 71 минуту. За это время он заработал желтую карточку, сделал 2 навеса (только один точный), отдал две длинные передачи, не достигшие цели, выиграл 3 из 6 единоборств и 13 раз терял мяч. Точность его передач составила 60%.

WhoScored оценил действия украинца 6 баллами – эта оценка стала самой низкой среди всех игроков Специи, включая вышедших на замену. SofaScore поставил Виктору 6,5 балла – хуже только у поляка Аркадиуша Рецы.

Напомним, Специя благодаря победе над Сампдорией поднялась в турнирной таблице Серии А на 11-ю строчку.

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