Віктор Коваленко дебютував у стартовому складі на матч Серії А, вийшовши проти Удінезе. Українець не врятував Спецію від мінімальної поразки (0:1), хоча півзахисник був замінений ще до пропущеного м'яча (на 62 хвилині).

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Авторитетний портал SofaScore присудив Віктору оцінку 6,7 за цей матч, яка є найнижчою серед усіх гравців стартового складу Спеції.

Нагадаємо, Коваленко захищає кольори Спеції на правах оренди, а контракт гравця належить Аталанті, яка взимку придбала футболіста у Шахтаря за близько 600 тисяч євро.

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