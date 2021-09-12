Полузащитник Специи Виктор Коваленко пока не впечатляет своей игрой.

Виктор Коваленко дебютировал в стартовом составе в матче Серии А, выйдя против Удинезе. Украинец не спас Специю от минимального поражения (0:1), хотя полузащитник и был заменен еще до пропущенного мяча (на 62-й минуте).

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Авторитетный портал SofaScore поставил Виктору оценку 6,7 за этот матч, что является самым низким баллом среди всех игроков стартового состава Специи.

Напомним, Коваленко защищает цвета Специи на правах аренды, а контракт игрока принадлежит Аталанте, которая зимой приобрела футболиста у Шахтера за около 600 тысяч евро.

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