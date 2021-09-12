Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський став найкращим гравцем своєї команди у матчі 3-го туру Серії А проти Форентини (1:2) за даними SofaScore і WhoScored.

Аталанта – Фіорентина – 1:2 – відео голів та огляд матчу

28-річний українець вийшов на заміну на 50-й хвилині, і за час проведений на полі 33 рази торкнувся м'яча, віддав 15 точних передач з 21 (71%), створив 2 гольові моменти, провів 2 успішні обведення з двох і заробив 2 фоли. Як наслідок, він отримав оцінки 7,4 і 8,0 відповідно.

Найкращим гравцем матчу визнано автора двох голів з пенальті, форвард гостей Душана Влаховіча – 8,1 і 8,2 відповідно.

Фіорентина здобула виїзну перемогу над Аталантою у матчі з трьома пенальті – Маліновський круто вийшов на заміну