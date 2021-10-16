Команда українця після першого тайму мінімально поступалася, але після перерви саме Коваленко забив гол та віддав результативну передачу, які принесли Спеції лише другу перемогу в нинішньому сезоні.

Гол+асист Коваленка у відеоогляді матчу Спеція – Салернітана – 2:1

"Було важливо виграти перший матч тут, на нашому стадіоні. Я дуже радий і своєму першому голу, і особливо трьом очкам для Спеції. Ми повинні продовжувати рухатися в такому ж ритмі", – сказав Коваленко в ефірі DAZN.

Варто зауважити, що це дебютні гол та асист українця в Серії А. За Аталанту Віктор в офіційних матчах майже не грав, а звітна зустріч у складі Спеції стала для вихованця Шахтаря лишень третьою.

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