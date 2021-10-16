Італія, Серія А, 8-й тур

Спеція – Салернітана – 2:1

Голи: Стрелец, 51, Коваленко, 76 – Сімі, 39

Лаціо – Інтер – початок матчу о 19:00

Мілан – Верона – початок матчу о 21:45

Коваленко відзначився дебютним асистом у Серії А

Восьмий тур чемпіонату Італії у суботу відкривав поєдинок між аутсайдерами Серії А – Спецією та Салернітаною. У складі господарів з перших хвилин з'явився український півзахисник Віктор Коваленко, який пропустив тривалий час через травму. Спеція володіла ініціативою, однак трохи поступалась за ударами, що, в результаті, стало фатальним для неї. В середині тайму Сальседо Мора головою спрямував м'яч у ліву стійку, тоді як Сімі свій шанс не змарнував, вдало зігравши на добиванні низом.

По перерві "орлята" зрівняли. Приємно, що до цього гола долучився Коваленко. Українець розпочав атаку у центрі полі, відпасував на партнера, отримав м'яч у відповідь, протягнув сферу лівим флангом і прострілив під удар Давіду Стрелецу. Словацький форвард з льоту переправив м'яч у ворота, зачепивши поперечину. Перша результативна дія Віктора у Серії А. Згодом українець забив і свій перший гол у чемпіонаті Італії: змістившись до кута штрафного майданчика, він закрутив м'яч у дальній кут воріт, ставши одним з претендентів на автора гола туру.

Перемога дозволила Спеції покинути передостанню сходинку турнірної таблиці – набравши 7 очок, команда українця піднялась одразу на 15-ий щабель.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ