Гол+асист Коваленка у відеоогляді матчу Спеція – Салернітана – 2:1
19:05 - Читать на русском
Спеція обіграла Салернітану в рамках 8-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
51’ Давід Стрелец
76’ Віктор Коваленко
Сімі 39’
39’ Сімі
51’ Давід Стрелец
76’ Віктор Коваленко
Головним героєм зустрічі став український легіонер "орлят" Віктор Коваленко. Саме його результативна передача та розкішний гол дозволили Спеції зрівняти рахунок, а згодом взагалі вирвати перемогу.
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До слова, завдяки трьом набраним очкам Спеція зуміла піднятися на 15-те місце в турнірній таблиці. Натомість Салернітана залишилася у зоні вильоту.
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