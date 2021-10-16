Спеція обіграла Салернітану в рамках 8-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Головним героєм зустрічі став український легіонер "орлят" Віктор Коваленко. Саме його результативна передача та розкішний гол дозволили Спеції зрівняти рахунок, а згодом взагалі вирвати перемогу.

Коваленко голом і асистом допоміг Спеції вирвати перемогу у Салернітани – феєричне повернення українця після травми

До слова, завдяки трьом набраним очкам Спеція зуміла піднятися на 15-те місце в турнірній таблиці. Натомість Салернітана залишилася у зоні вильоту.