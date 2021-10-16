Коваленко прокомментировал свои дебютные результативные действия в Серии А
Полузащитник Специи Виктор Коваленко доволен результатом матча 8-го тура чемпионата Италии против Салернитаны (2:1).
Команда украинца после первого тайма минимально уступала, но после перерыва именно Коваленко забил гол и отдал результативную передачу, которые принесли Специи лишь вторую победу в нынешнем сезоне.
Гол+ассист Коваленко в видеообзоре матча Специя – Салернитана – 2:1
"Было важно выиграть первый матч здесь, на нашем стадионе. Я очень рад и своему первому голу, и особенно трем очкам для Специи. Мы должны продолжать двигаться в том же ритме", – сказал Коваленко в эфире DAZN.
Стоит заметить, что это дебютные гол и ассист украинца в Серии А. За Аталанту Виктор в официальных матчах почти не играл, а отчетная встреча в составе Специи стала для воспитанника Шахтера только третьей.
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