Команда украинца после первого тайма минимально уступала, но после перерыва именно Коваленко забил гол и отдал результативную передачу, которые принесли Специи лишь вторую победу в нынешнем сезоне.

Гол+ассист Коваленко в видеообзоре матча Специя – Салернитана – 2:1

"Было важно выиграть первый матч здесь, на нашем стадионе. Я очень рад и своему первому голу, и особенно трем очкам для Специи. Мы должны продолжать двигаться в том же ритме", – сказал Коваленко в эфире DAZN.

Стоит заметить, что это дебютные гол и ассист украинца в Серии А. За Аталанту Виктор в официальных матчах почти не играл, а отчетная встреча в составе Специи стала для воспитанника Шахтера только третьей.

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