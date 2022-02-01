Півзахисник Спеції Віктор Коваленко вирішив продемонструвати, на чому пересувається на Апеннінах. 25-річний футболіст виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram фото, на якому позує на тлі своєї нової Audi RS6.

Коваленко: Це був оптимальний час, щоб піти із Шахтаря

Гравець ніяк не підписав світлину, однак на неї відреагували зірки різного гатунку (від колишнього одноклубника Тайсона і ведучого Андрія Бєднякова до російського нападника Федора Смолова та інших). До слова, що ринкова ціна такого автомобіля становить близько п'яти мільйонів гривень.

Нагадаємо, Коваленко цього сезону виступає за Спецію на правах оренди з Аталанти. У 16 матчах він забив один гол і віддав три результативні передачі.

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