"Футбол 24" висвітлює найцікавіші переходи в останній день зимового трансферного вікна 2022. Трансферний дедлайн можна відстежувати у цій новині в режимі онлайн.

В Англії, Іспанії та Франції трансферне вікно зачиняється 1 лютого о першій ночі за київським часом, в Італії – 31 січня о 21:00, а в Німеччині – 31 січня о 19:00.

ПСЖ вийшов на Барсу з пропозицією щодо Дембеле. Каталонці сподіваються отримати за скандального вінгера щонайменше 20 млн євро. Париж спробує включити в угоду власних гравців, Ікарді або Берната, інформує топова інсайдерка Елена Кондіс. Дивовижно, адже ці клуби вважаються ледь не найбільшими ворогами у сучасному футболі.

DEMBÉLÉ: Confirmado que están en marcha las negociaciones con el PSG con el nombre de Mauro Icardi como posible intercambio. Noticia que han avanzado @sport y @gerardromero … Hasta donde yo sé no será fácil pero están hablando y no se descarta un acuerdo sobre la bocina… — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) January 30, 2022

Крістіан Еріксен відновлює кар'єру! Півзахисник збірної Данії, який пережив зупинку серця на Євро-2020, підписав піврічну угоду з Брентфордом.

Португальська преса сьогодні вранці шокувала інсайдом про можливий переїзд Романа Яремчука на Туманний Альбіон. Бенфіка начебто вирішила продати українця, який приєднався до "орлів" лише минулого літа. Серед головних претендентів на форварда збірної України – Евертон Миколенка!

Ньюкасл після приходу арабських власників оформив найдорожчий трансфер у власній історії. За неофіційною інформацією, перехід екс-хавбека Ліона Бруно Гімараєса оцінюється у 50 млн євро. А один з претендентів на чемпіонство Ліверпуль доволі несподівано підсилився лідером Порту – Луїсом Діасом (45 млн + бонуси).

Барса попри усі фінансові труднощі підсилилась двома зірковими іспанцями. Ферран Торрес перебрався на Камп Ноу з Манчестер Сіті за 55 млн євро, натомість вихованець Ла Масії – Адама Траоре – був орендований у Вулверхемптона до кінця поточного сезону. Однак, Лапорта і Алемані продовжують працювати над щонайменше двома угодами. У самісінький дедлайн каталонці хочуть позбутися Дембеле і запросити центрфорварда – Обамеянг і Мората досі чекають новин з Іспанії.

Головними хедлайнерами зимових трасферів є Барса, Ювентус і Ньюкасл. Туринці оформили найдорожчий перехід січня, підписавши Душана Влаховіча з Фіорентини за 70 мільйонів євро. Мегаперспективний хавбек Бурусії М – Деніс Закарія – теж незабаром повинен приєднатися до "Старої синьйори".