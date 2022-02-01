Полузащитник Специи Виктор Коваленко решил продемонстрировать, на чем передвигается на Апеннинах. 25-летний футболист выложил на своей странице в социальной сети Instagram фото, на котором позирует на фоне своей новой Audi RS6.

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Игрок никак не подписал фотографию, однако на нее отреагировали звезды разного сорта (от бывшего одноклубника Тайсона и ведущего Андрея Беднякова до российского нападающего Федора Смолова и других). К слову, рыночная цена такого автомобиля составляет около пяти миллионов гривен.

Напомним, Коваленко в этом сезоне выступает за Специю на правах аренды из Аталанты. В 16 матчах он забил один гол и отдал три результативных передачи.

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