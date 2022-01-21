Віктор Коваленко, український півзахисник Аталанти, який на правах оренди виступає за Спецію, вважає свій відхід з донецького клубу дуже своєчасним.

"Чи є час дивитися український футбол? Більше дивлюся матчі Шахтаря. Якщо стежу за УПЛ, то дивлюся, хто на якому місці, що там трапляється – скандали, інтриги, реклама.

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Щодо мого відходу із Шахтаря... Вважаю, що це був найоптимальніший час, щоб покинути клуб. Думаю, я не перечекав і не зарано поїхав. Можна й було і раніше перейти, але, гадаю, з усіма факторами – це був найкращий час, щоб я поїхав", – сказав Коваленко в інтерв'ю FootballHub.

Нагадаємо, Віктор покинув Шахтар і приєднався до Аталанти 1 лютого 2021 року. У серпні вирушив у оренду у Спецію, за яку встиг провести 15 матчів у всіх турнірах (1 гол і 3 результативні передачі).

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