Півзахисник збірної України Віктор Коваленко може ще один сезон провести у Спеції.

Права на вихованця Шахтаря належать Аталанті, але минулий сезон він провів у складі Спеції. Зрештою, Джан П'єро Гасперіні готовий знову відпустити українця, адже зовсім не розраховує на його допомогу.

Коваленко на роздоріжжі: українця хочуть бачити в себе клуби з Італії та Англії

Коваленко знову може вирушити в оренду до Спеції, повідомляє CalcioSpezia з посиланням на La Nazione. За інформацією джерела, виконавчий директор "орлят" Ріккардо Печіні вже провів переговори з Аталантою. Новий головний тренер команди Лука Готті особисто зацікавлений у переході Віктора.

Окрім того, в разі успішного завершення переговорів Коваленко матиме на одного серйозного конкурента менше. Річ у тім, що Спеція намагається продати в Торіно свого капітана Джуліо Маджоре. За такого сценарію українець матиме більше шансів перевершити свої показники сезону 2021/22, коли він провів 26 матчів (1 гол та 4 асисти).

Коваленко, дублер Роналду та вчорашні лідери італійських грандів – символічна збірна провалів сезону Серії А