Права на воспитанника Шахтера принадлежат Аталанте, но прошлый сезон он провел в составе Специи. В конце концов Джан Пьеро Гасперини готов снова отпустить украинца, ведь совсем не рассчитывает на его помощь.

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Коваленко снова может отправиться в аренду в Специю, сообщает CalcioSpezia со ссылкой на La Nazione. По информации источника, исполнительный директор "орлят" Риккардо Печини уже провел переговоры с Аталантой. Новый главный тренер команды Лука Готти лично заинтересован в переходе Виктора.

Кроме того, в случае успешного завершения переговоров у Коваленко будет на одного серьезного конкурента меньше. Дело в том, что Специя пытается продать в Торино своего капитана Джулио Маджоре. При таком сценарии у украинца будет больше шансов превзойти свои показатели сезона 2021/22, когда он провел 26 матчей (1 гол и 4 ассиста).

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