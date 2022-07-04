Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко, який провів минулий сезон у складі Спеції, має кілька варіантів продовження кар'єри.

"Спеція отримала нового тренера, це Лука Готті. І той хоче бачити Віктора Коваленка у своїй команді на наступний сезон. Але головне слово залишається за Аталантою. Коваленко – один з тих гравців, з яким Аталанта не проти розпрощатись.

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Спеція хоче оренду, Аталанта хоче максимальну суму грошей за трансфер Коваленка. У Спеції є конкурент з Англії. Наскільки я розумію, мова йде про клуб з Чемпіоншипу, але який здатен заплатити кошти Аталанті", – розповів коментатор Віктор Вацко у авторській програмі Вацко On Air.

Нагадаємо, Коваленко належить Аталанті, проте минулий сезон провів у Спеції, де зіграв у 27 матчах, відзначившись голом та 4 асистами.

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