"Луческу казав, що українці та росіяни – один народ, а російський спорт не має страждати? Хай їде тоді в Румунію і там, бл*дь, розказує, розумієте? Я би подивився, якби в його війні таке беззаконня творилося. Він теж працював там (у Росії – прим. "Футбол 24"), в нього якісь зв'язки лишилися. Краще хай мовчить.

Або кажи щось розумне, або мовчи краще. У нашій країні війна. Ось і все. Спорт не має страждати? А чого наші діти мають страждати, пане Луческу? Чому діти мають залишати свій дім і їхати невідомо наскільки в інші країни? Дід божевільний, чи що з ним?

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Спорт не має страждати? А чому наші батьки, дружини, діти мають страждати? Чому наші люди мають гинути? Давайте, пограємо у футбол і будемо вдавати вигляд, як ні в чому не бувало? Тому, Луческу, ти краще йди в іншу команду, а ще краще, на мій погляд, після таких слів закінчи з футболом і йди відпочивай на пенсію. Спорт не має страждати. Просто нереально", – розповів Кополовець FootballHub.

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