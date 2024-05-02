Інтер Маямі почав переговори з Ді Марією про перехід чинного чемпіона світу в МЛС наступного літа. Про це інформує журналіст TN Лео Парадізо. Судячи з усього, погрози з боку мафії Росаріо подіяли – Анхель не повернеться догравати кар'єру в рідний клуб. Нагадаємо, що раніше кримінальні елементи Росаріо прямим текстом сказали вінгеру не повертатися в рідне місто і пригрозили йому і його родині наслідками.

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На даний момент ще нічого не вирішено, але факто того, що Ді Марія погодився почати переговори з північноамериканською командою, показовий. Раніше Бенфіка запропонувала Ді Марії продовжити контракт. Також у аргентинця були пропозиції про продовження кар'єри в чемпіонаті Саудівської Аравії.

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