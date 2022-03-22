"Луческу говорил, что украинцы и россияне – один народ, а российский спорт не должен страдать? Пусть едет тогда в Румынию и там, бл*дь, рассказывает, понимаете? Я бы посмотрел, если бы в его войне такой беспредел творился. Он тоже работал там (в России – прим. "Футбол 24"), у него какие-то связи остались. Лучше пусть молчит.

Или говори что-нибудь умное, или молчи лучше. В нашей стране война. Вот и все. Спорт не должен страдать? А почему наши дети должны страдать, господин Луческу? Почему дети должны покидать свой дом и ехать неизвестно насколько в другие страны? Дед сумасшедший, или что с ним?

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Спорт не должен страдать? А почему наши родители, жены, дети должны страдать? Почему наши люди должны погибать? Давайте, поиграем в футбол и будем притворяться, как ни в чем не бывало? Поэтому, Луческу, ты лучше иди в другую команду, а еще лучше, на мой взгляд, после таких слов закончи с футболом и иди отдыхай на пенсию. Спорт не должен страдать. Просто нереально", – рассказал Кополовец FootballHub.

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