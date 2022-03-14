"Ми повернулися з Туреччини за два дні до початку війни. Федерація перервала чемпіонат на місяць, але я думаю, що відновити його буде дуже важко. Я поїхав з іноземними гравцями завдяки Чеферіну, УЄФА і футбольним асоціаціям. Деякі гравці залишилися у Києві і поїхали на базу. Пізніше я допоміг виїхати сім'ям кількох українських футболістів.

Луческу зробив свій прогноз завершення війни Росії та України

Ніколи не думав, що може початися війна. Українці та росіяни жили разом, як брати. Це, скоріше, політична проблема. Українці пишаються своєю культурою, це буде довга битва, у якій ніхто не виграє, будуть лише втрати. Страх? Ні, у мене його не було.

Відсторонення російських команд і спортсменів від міжнародних змагань? Для мене спорт не має нічого спільного з політикою. Спорт – це культура, тому ухвалення таких рішень вважаю неправильним. Люди повинні продовжувати брати участь у ​​спортивних змаганнях. Їм це потрібно. Я не згоден відбирати у спортсменів право бути чемпіонами. Спорт може тільки допомогти", – цитує Луческу Gianluca Di Marzio з посиланням на Radio Anch'io Sport.

Нагадаємо, наставник Динамо має досвід роботи в Росії – у 2016-2017 роках він очолював Зеніт.

Росія напала на Україну: несподіваний клуб для зірки Динамо і сильне звернення Ракицького до окупантів (LIVE)