"На мою думку, санкції проти Росії мають бути ще жорсткішими. Росія повинна відчути гнів світу за те, що вона робить з Україною. Але я вірю в сенс санкцій насамперед у військовій, економічній та політичній сферах. Для мене світ спорту – це щось інше. Я людина, яка всім серцем любить спорт, тому буду захищати його ідеї.

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Завдяки спорту люди стають друзями, скорочують дистанцію між собою. Хороші речі можна пропагувати через спорт. Багато російських спортсменів є призерами, чемпіонами світу... На мою думку, не варто прирівнювати їх до російської армії в Україні, до російських олігархів і, нарешті, до самого Путіна.

Давайте поглянемо на світ тенісу. Росіяни все ще можуть грати в одиночному розряді. Може, це правильний шлях? Тому що в інших сферах, про які я згадував, санкції проти Росії мають бути навіть сильнішими, ніж ті, з якими ми маємо справу зараз.

Я все ще вірю, що російські спортсмени можуть зіграти позитивну роль. Якщо вони виступають за межами Росії, то можуть побачити, що говорять про Росію в інших країнах. Перебуваючи за кордоном, такий спортсмен дивиться жахливі кадри з України по телебаченню тієї країни, де він зараз перебуває. І, можливо, пізніше, після повернення до Росії, він розповість друзям і родичам, що думає світ про російське вторгнення", – розповів Мірча Луческу Sportowe Fakty.

Нагадаємо, після початку війни тренер Динамо виїхав у Румунію. Також Луческу допоміг покинути Україну кільком футболістам і їхнім сім'ям.

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