Головний тренер Інтера Антоніо Конте знайшов негатив у матчі проти Кротоне, який його команда виграла з рахунком 6:2.

"Артуро має значні можливості, щоб стати кращим. Він, безумовно, повинен працювати. Опусти голову і крути педалі – тут ні у кого немає гарантованого місця. Відаль повинен довести, що гідний грати.

Історичний хет-трик Лаутаро у відеоогляді божевільного матчу Інтер – Кротоне – 6:2

Звичайно, він повинен робити набагато більше, ніж те, що він робить. Занадто багато злетів і падінь, і ми не можемо собі їх дозволити. Ми даємо йому час. Водночас ми щасливі, що Сенсі одужав", – цитує Конте Football Italia.

Зауважимо, що наставник Інтера був незадоволений діями чилійця, попри переконливу перемогу команди. Відаль на 36-й хвилині привіз пенальті у власні ворота і взявся сваритися з арбітром. Це дуже розлютило Конте. Артуро не вперше потрапляє у подібні ситуації – у ЛЧ проти Реала він отримав дві жовті протягом 5 секунд за подібні витівки.

Інтер завдяки хет-трику Мартінеса та шедеврам Лукаку розтоптав Кротоне та піднявся на вершину Серії А