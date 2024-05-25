Динамо готове попрощатися з двома гравцями основи – джерело назвало прізвища
Олександр Шовковський вирішив не маринувати футболістів у запасі і погодився відпустити Володимира Шепелєва і Олександра Андрієвського.
Динамо влітку може попрощатися з півзахисниками Володимиром Шепелєвим та Олександром Андрієвським, повідомляє Sportarena.
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За інформацією джерела, кияни готові відпустити гравців і не перешкоджатимуть їхнім переходам попри ще чинні контракти футболістів.
Нагадаємо, Шепелєв – вихованець Динамо. За першу команду виступає з січня 2017 року. У поточному сезоні у 22-х матчах забив 2 голи. Його угода з "біло-синіми" чинна до 31 грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.
Андрієвський розпочинав у Металісті. Виступав за Гірник-Спорт, Чорноморець та Зорю. В основі Динамо з'явився влітку 2018-го. У нинішній першості у 24 поєдинках записав до свого доробку 1 гол і 3 асисти. Контракт Олександра з киянами завершується 30 вересня 2025 року. Transfermarkt править за нього 1,5 млн євро.
До слова, раніше повідомлялось, що влітку Динамо попрощається з Беніто, Самбою Діалло та Владиславом Супрягою.