Стало известно, что полузащитник миланского Интера Артуро Видаль сказал в адрес арбитра поединка Лиги чемпионов против мадридского Реала Энтони Тейлора.

"У вас есть ё**ный VAR, чтобы проверить эпизод, но вы этого не сделали", – приводит слова чилийца Marca.

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Именно это высказывание Видаля заставило рефери отправить хавбека отдыхать досрочно. Латиноамериканец на 33-й минуте упал в штрафной "сливочных" и требовал пенальти. Когда же Тейлор не назначил одиннадцатиметровый, то Видаль начал агрессивно протестовать. Сначала он получил желтую карточку, а через несколько секунд – вторую желтую и красную.

К слову, в меньшинстве "нерадзурри" пропустили два мяча, проиграли Реалу и усложнили себе борьбу за выход в плей-офф ЛЧ.

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